Вікторія вперше розкрила суму, яку заробила з цього хіта. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

Не пропустіть Христина Соловій здійснила мрію азовця, який пережив 3,5 роки російського полону

Пісня "Питання є – питань немає" вийшла в серпні 2025 року і здобула велику популярність серед слухачів.

На цій пісні я заробила десь 30 тисяч доларів, але це всі стримінгові платформи. 30 тисяч доларів – це як загальна сума. Відсоток стримінги забирають,

– поділилася Вікторія.

Артистка також зазначила, що хіт суттєво підвищив її впізнаваність. Разом зі зростанням популярності збільшилася і кількість виступів. Зокрема, Вікторію частіше почали запрошувати на корпоративи.

Скажу так, на цій пісні я заробила ще більше, бо було дуже багато корпоративів. Усі чекають саме на цю пісню,

– зазначила Victoria Niro.

Вартість приватного концерту співачки наразі становить шість тисяч доларів.

Інтерв'ю з Victoria Niro: дивіться відео онлайн

Хто така Victoria Niro?