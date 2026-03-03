Вікторія вперше розкрила суму, яку заробила з цього хіта. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

Пісня "Питання є – питань немає" вийшла в серпні 2025 року і здобула велику популярність серед слухачів.

На цій пісні я заробила десь 30 тисяч доларів, але це всі стримінгові платформи. 30 тисяч доларів – це як загальна сума. Відсоток стримінги забирають,
– поділилася Вікторія.

Артистка також зазначила, що хіт суттєво підвищив її впізнаваність. Разом зі зростанням популярності збільшилася і кількість виступів. Зокрема, Вікторію частіше почали запрошувати на корпоративи.

Скажу так, на цій пісні я заробила ще більше, бо було дуже багато корпоративів. Усі чекають саме на цю пісню,
– зазначила Victoria Niro.

Вартість приватного концерту співачки наразі становить шість тисяч доларів.

Хто така Victoria Niro?

  • Співачка родом зі Львова. Її справжнє ім'я – Вікторія Слободська.
  • Дівчині подобалося співати ще з дитинства, та професійно вокалом вона почала займатися в 13 років.
  • Популярність Вікторії принесло виконання каверів на світові та українські треки. Зокрема, вона переспівала пісню гурту Linkin Park – Numb. Крім того, виконала композицію Дана Балана "Мені треба". Відео дійшло до самого виконавця, і він запросив її заспівати дуетом. Цей момент став для Вікторії поштовхом до розвитку співочої кар'єри.
  • Окрім треку "Питання є – питань нема", популярність співачці принесли авторські пісні "Рожеві окуляри" та "Не знаю".
  • Певний період Victoria Niro працювала з лейблом PAPA Music, однак згодом вирішила припинити співпрацю, адже формат роботи в межах лейблу їй не підійшов.