Виктория впервые раскрыла сумму, которую заработала с этого хита. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Доротюк.

Песня "Вопрос есть – вопросов нет" вышла в августе 2025 года и получила большую популярность среди слушателей.

На этой песне я заработала где-то 30 тысяч долларов, но это все стриминговые платформы. 30 тысяч долларов – это как общая сумма. Процент стриминги забирают,

– поделилась Виктория.

Артистка также отметила, что хит существенно повысил ее узнаваемость. Вместе с ростом популярности увеличилось и количество выступлений. В частности, Викторию чаще стали приглашать на корпоративы.

Скажу так, на этой песне я заработала еще больше, потому что было очень много корпоративов. Все ждут именно эту песню,

– отметила Victoria Niro.

Стоимость частного концерта певицы сейчас составляет шесть тысяч долларов.

Кто такая Victoria Niro?