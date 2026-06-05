Об этом сообщила российская промоутерская компания "Стерео Город" на своей странице в инстаграме.

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Организаторы заявили, что органы местного управления и администрации регионов не согласовали концерты Ани Лорак. Они добавили, что сделали все необходимое для проведения мероприятий, но не получили разрешение.

В ряде случаев были указаны формальные причины, а во Владивостоке было получено прямое распоряжение главы города отменить мероприятие под предлогом фактов биографии артиста, которые не соответствуют действительности,

– говорится в заявлении.

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В России отменили концерты Ани Лорак / Фото из инстаграма "Стерео Город"

По сообщениям российских СМИ, концерты Лорак могли отменить из-за "неоднозначной позиции" относительно российско-украинской войны. Также утверждается, что она якобы выступала для украинских военных.

Сама певица написала, что "с нетерпением ждала" встречи с поклонниками, но концерты отменили "по независящим от нее причинам".

Ани Лорак об отмене концертов / Скриншот из инстаграма певицы

Также ранее в российских СМИ появилась информация, что брат Ани Лорак, Игорь Куек, мог поставлять дроны для украинской армии. Как пишет телеграм-канал "Свита Короля", артистка не понимает причины отмены концертов. В команде запроданки говорят, что она уверена, что "все скоро наладится".

"Это очень обидно, она не знает, что делать. Кто-то распускает эти грязные сплетни о ней, мол, Ани Лорак помогала кому-то там, брат не там работает. Да разве она за брата отвечает? Почему все Ани Лорак за брата распинают? Мизулину, например, никто не трогает, никто не спрашивает, где ее брат. А то, что Каролина помогала, то вы родственникам не помогли бы? Вы бы не пели, если бы вас попросили? Она же певица! Это ее призвание – петь", – заявила сотрудница Лорак.

Она добавила, что причиной отмены концертов могла стать "личная неприязнь".

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