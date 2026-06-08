В фан-зоне и во время самого концерта фанаты Макса Коржа призывали к "примирению" на фоне постоянных российских обстрелов, и стояли с флагами и лозунгами. Подробнее расскажет 24 Канал.

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В соцсетях разлетелись соответствующие фото. На одном из самых популярных кадров видно множество фанатов Макса Коржа с украинскими, российскими, белорусскими, израильскими флагами и флагами многих других стран. Также виднеется лозунг: "F*ck politics" ("К черту политику").

Все эти поклонники показательно "объединились" и стояли вместе, демонстрируя то, что политика вроде бы не имеет значения. Очевидно, они забыли о том, что полномасштабная война – это следствие политических решений Кремля.

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Фанаты Макса Коржа / Фото с тредса

Также стали вирусными фото с концерта, где люди с украинскими и российскими флагами стоят совсем рядом, таким образом якобы показывают так называемое "примирение".



Украинцы братаются с россиянами на концерте Коржа / Фото с тредса

Напомним, Украина ежедневно страдает от обстрелов и атак российских оккупантов. Только утром 8 июня по Одессе ударили ударными дронами. Пострадали три человека, которые находились на остановке общественного транспорта. За ночь Россия выпустила по Украине 155 дронов – и всем этим занимаются "обычные" россияне, которые очевидно не стремятся ни к какому примирению.

Отметим, что многие из тех активистов, которые разворачивали флаги, прикрывали свои лица: были в шарфах или балаклавах. Поэтому в сети появились сомнения относительно того, действительно ли это были украинцы. Есть подозрения, что это очередная выходка российской пропаганды. Ведь нарратив о "братских народах" продвигает именно Россия, и это происходит годами.

Добавим, на предыдущем концерте Макса Коржа в Румынии была совсем другая ситуация. Охранники забирали флаги у зрителей. А когда фаны скандировали известный всем лозунг о Путине, сам Корж попросил кричать только его имя со сцены.

Как отреагировали в сети?

Тредс взорвался возмущением в ответ на ситуацию, произошедшую на концерте Макса Коржа. Ведущий Анатолий Анатолич напомнил, что война России против Украины – это "не разборки двух кентов" и напомнил о военных преступлениях российских оккупантов.

Россияне убили сотни гражданских в Буче. Россияне зимой пытались заставить киевлян замерзнуть. Россияне лупят сотнями баллистических ракет в день по городам. Русские мучают украинцев в плену. Россияне начали эту войну. Это не ссора друзей,

– подчеркнул Анатолич.

Звездный учитель Руслан Цыганков тоже четко выразил свою позицию и призвал не стыдить украинский флаг, за который кладут жизни. Он резко высказался о примирении с россиянами.

Вспомните всех близких и друзей, которые положили жизнь. Вспомните Бучу, Мариуполь, Изюм, Охматдет, Еленовка и многие другие преступления россиян. Это делали обычные "граждане", а не их политики. Мы не должны их прощать. Это невозможно забыть и отпустить,

– подчеркнул Цыганков.

"Так выглядит надругательство над государственными символами и плевок в рану собственного народа", – высказался Андрей Задворный.