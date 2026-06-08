Подробности о прощании сообщило издание hromadske.

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Отпевание Ярослава Иванова состоялось в Михайловском Златоверхом соборе, после чего траурная колонна отправилась к Майдану Независимости, где продолжилась церемония.

Несмотря на дождь в столице, попрощаться с Ярославом пришли сотни людей – среди них военные и молодежь. По просьбе его девушки Екатерины многие присутствующие были в вышиванках.

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Коротко о службе Ярослава Иванова

Он присоединился к армии в 2022 году, когда ему было 19 лет.

Ярослав служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", впоследствии перешел в Десантно-штурмовые войска, а с 2025 года был в роте радиоэлектронной борьбы 3 отдельной штурмовой бригады.

Кроме того, он занимался музыкой. Под псевдонимом "Варнак" выпускал рэп-треки о войне, которые стали популярными среди военных.

К тому же Ярослав написал книгу-дневник его взросления в художественной форме и еще одно прозаическое произведение в жанре протокиберпанка об Украине. В то же время эти работы он не успел издать.