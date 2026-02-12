Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Яка зараз ситуація у столиці?
Під час масованої атаки ворог пошкодив об'єкти критичної інфраструктури в Києві, внаслідок чого частина міста залишилася без тепла.
За словами Кличка, йдеться про багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах столиці – в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом'янському районах. Наразі комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в будинках.
Міський голова додав, що понад 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів також залишаються без тепла. Як зазначив Кличко, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ подати теплоносій туди наразі неможливо.
Тим часом у ДТЕК повідомили, що станом на 10 годину ранку понад 100 000 родин у Києві тимчасово залишаються без світла після масованої атаки. Ще для 25 000 родин світло вже вдалося повернути.
Що відомо про нічну атаку?
В ніч на 12 лютого росіяни атакували 24 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-300, також летіла керована авіаційна ракета Х-59/69. Окрім того, Росія спрямувала на Україну 219 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів.
За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях.
У Дарницькому районі Києва після атаки в одній з квартир вилучили реактивний двигун безпілотника. На жаль, внаслідок обстрілу постраждали 2 людини.