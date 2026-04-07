Про це розповіли у ДСНС Києва.

Що відомо про пожежу поблизу Києво-Печерської лаври?

У ДСНС зазначили, що 7 квітня о 13:11 до них надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лаврській у Печерському районі столиці. Там сталося загоряння одноповерхової закинутої будівлі.

Пожежу ліквідували о 13:43 на площі 150 квадратних метрів. Жертв чи постраждалих немає,
– наголосили надзвичайники.

Пожежа на вулиці Лаврській у Києві 7 квітня / Фото ДСНС Києва

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Де ще виникали пожежі у Києві та області останнім часом?

  • У Голосіївському районі Києва, неподалік житлового масиву Корчувате 26 березня, спалахнула велика пожежа. Вогонь охопив площу близько 2 000 квадратних метрів, займання загасили 83 рятувальники.

  • Масштабна пожежа виникла 22 березня у складському приміщенні в селі Погреби Броварського району, охопивши площу 5 500 квадратних метрів. Це займання бачили навіть у Києві.

  • У Борисполі сталася пожежа на відкритому будівельному майданчику ТЦ "Епіцентр", через яку евакуювали 100 людей. Зрештою вогонь вдалося ліквідувати.