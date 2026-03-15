Про це повідомили у ДСНС Київщини.
Дивіться також Під Одесою горів ринок "7 кілометр": у ДСНС розповіли, чому пожежа стала особливою
Що відомо про пожежу в "Епіцентрі"?
Як розповіли в ДСНС, вони отримали повідомлення про пожежу у торгівельному центрі на вулиці Горбатюка у Борисполі.
Вогнеборці на місці встановили, що загорілись будівельні матеріали на стелажах на відкритому майданчику. Зазначається, що вони розташовані впритул до будівлі "Епіцентру".
Також є задимлення в самій будівлі і необхідна евакуація відвідувачів та персоналу закладу,
– додали в ДСНС.
Рятувальники вивели 100 людей з ТЦ та ліквідували пожежу. Наразі встановлюють її причину.
Ліквідація пожежі у Борисполі / Фото ДСНС
Загалом займання гасили 30 пожежників та 8 одиниць техніки ДСНС, а також працівники пожежної охорони.
Наслідки останніх пожеж в Україні
Через масований російський обстріл 14 березня на Київщині виникали пожежі. Унаслідок ударів в області загинули щонайменше 4 людини.
Днями в Одесі на ринку "7 кілометр" горіли три торгівельні павільйони. Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна у коментарі 24 Каналу розповіла, що пожежа здавалась масштабною, адже було багато диму.
У пожежі на Хмельниччині загинула мати та троє дітей. Ще одну дитину врятували, а причину та обставини займання розслідують правоохоронці.