Про це повідомили у ДСНС Київщини.

Що відомо про пожежу в "Епіцентрі"?

Як розповіли в ДСНС, вони отримали повідомлення про пожежу у торгівельному центрі на вулиці Горбатюка у Борисполі.

Вогнеборці на місці встановили, що загорілись будівельні матеріали на стелажах на відкритому майданчику. Зазначається, що вони розташовані впритул до будівлі "Епіцентру".

Також є задимлення в самій будівлі і необхідна евакуація відвідувачів та персоналу закладу,

– додали в ДСНС.

Рятувальники вивели 100 людей з ТЦ та ліквідували пожежу. Наразі встановлюють її причину.

Ліквідація пожежі у Борисполі / Фото ДСНС

Загалом займання гасили 30 пожежників та 8 одиниць техніки ДСНС, а також працівники пожежної охорони.

