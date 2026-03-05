Причину пожежі встановлюють фахівці. Про це повідомили у ДСНС України.
Що відомо про пожежу?
У селі Вербівці Шепетівського району Хмельницької області сталася трагічна пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули четверо людей, серед них троє дітей.
Надзвичайна подія сталася пізно ввечері. У будинку перебували жінка та її діти. Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 100 квадратних метрів.
Під час гасіння вогню було виявлено тіла загиблих: жінки 1980 року народження, її сина 2019 року народження та двох доньок 2020 і 2022 років народження. Ще одній дівчинці 2018 року народження вдалося врятуватися. Причину займання наразі встановлюють фахівці. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
Що відомо про інші трагічні події, які забрали життя малолітніх?
4 березня стало відомо, що 10-річний хлопчик загинув у Хмельницькій області внаслідок вибуху гранати, мати стверджує, що гранату могли закинути у вікно, а син не грався з боєприпасом. Поліція продовжує з'ясовувати обставини події.
18-річну жінку з Івано-Франківщини підозрюють у вбивстві свого 7-місячного сина, який помер від черепно-мозкової травми. Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі, і досудове розслідування триває.
На Львівщині прокурор збив двох неповнолітніх на пішохідному переході, внаслідок чого загинула дівчинка, а хлопчик був госпіталізований. Відомо, що водій був тверезим, і подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої; тривають експертизи для встановлення всіх обставин