Причину пожежі встановлюють фахівці. Про це повідомили у ДСНС України.

Що відомо про пожежу?

У селі Вербівці Шепетівського району Хмельницької області сталася трагічна пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули четверо людей, серед них троє дітей.

Надзвичайна подія сталася пізно ввечері. У будинку перебували жінка та її діти. Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 100 квадратних метрів.

Під час гасіння вогню було виявлено тіла загиблих: жінки 1980 року народження, її сина 2019 року народження та двох доньок 2020 і 2022 років народження. Ще одній дівчинці 2018 року народження вдалося врятуватися. Причину займання наразі встановлюють фахівці. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

