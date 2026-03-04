Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Що відомо про деталі справи?

На Прикарпаття правоохоронці розслідують обставини смерті 7-місячного хлопчика. Повідомлення про трагедію надійшло 2 березня вранці від лікаря екстреної медичної допомоги.

Подія сталася в селі Задністрянське Бурштинської територіальної громади. Поліцейські опитали 18-річну матір та родичів, які проживають разом із нею. Спочатку жінка пояснила, що немовля нібито подавилося сумішшю для годування.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Відповідно до висновку експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з крововиливами під м'яку мозкову оболонку, набряком та стисненням головного мозку. Ці дані спростували попередні пояснення матері.

У ході досудового розслідування встановлено, що напередодні вночі жінка вживала слабоалкогольні напої. За версією слідства, під ранок, коли дитина прокинулася та почала плакати, вона завдала їй кількох ударів рукою по голові, що й призвело до фатальних наслідків.

Фігурантку затримано. Їй повідомлено про підозру та загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

