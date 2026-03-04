Мати Івана отримала поранення та перебуває в лікарні. За її словами, гранату могли закинути у вікно, повідомляє Суспільне Хмельницький.

Вибух в будинку на Хмельниччині: що каже поліція?

Трагічна подія сталася 22 лютого близько 21:45 години у селі Мала Кужелівка. У житловому будинку пролунав вибух, внаслідок якого загинув 10-річний хлопчик та травмувалась його 45-річна матір. Медики намагалися реанімувати хлопчика, але, на жаль, травми були несумісні із життям.

За попередньою інформацією поліції, хлопчик грався гранатою, яка вибухнула. Правоохоронці вилучили рештки боєприпасу для проведення експертизи. Відкрито кримінальне провадження за статтями про відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами і за навмисне вбивство.

Як пояснили у місцевій поліції, розслідування триває. Слідчі розглядають різні версії події, а також допитують ймовірних свідків та очевидців.

Мати не вірить, що син міг гратися з гранатою

Мати Наталія розповіла, що того вечора вони були вдома, і її син грав онлайн з іншими дітьми. Вона заперечила, що дитина могла гратися з гранатою, наголосивши, що ніколи б не дала їй боєприпас.

Не гралася дитина, ні в якому разі не гралася з гранатою. Я бачила, чим займається мій син,

– заявила мати.

Наталія працює вихователем в ліцеї, а у вільний від роботи час підробляє в інтернет – магазині. Батька Івана мобілізували восени 2025 року. Його відпустили додому на кілька днів, щоб поховати сина.

Мати наголосила, що в той вечір бачила сина, і ніякої гранати в будинку не було. Вона додала, що, ймовірно, боєприпас хтось закинув у вікно.

Наталія також згадала про деталі події. За її словами, щось спалахнуло в кімнаті, з якої вибігав Ваня. Пролунав сильний вибух й син одразу упав. Вона сказала, що її скинуло зі стільця вибуховою хвилею, вибило двері та вікна.

Травматолог Дунаєвецької лікарні Олександр Гнатюк розповів, що у Наталії множинні осколкові поранення спини, живота, сідниць, також стегон, гомілок, рук. Є поранення ліктьового нерва, переломи гомілки і кісток передпліччя, проте стан уже стабільний.

Що відомо про інші інциденти з гранатами в Україні