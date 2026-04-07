Об этом рассказали в ГСЧС Киева.
Что известно о пожаре вблизи Киево-Печерской лавры?
В ГСЧС отметили, что 7 апреля в 13:11 к ним поступило сообщение о пожаре на улице Лаврской в Печерском районе столицы. Там произошло возгорание одноэтажного заброшенного здания.
Пожар ликвидировали в 13:43 на площади 150 квадратных метров. Жертв или пострадавших нет,
– отметили чрезвычайники.
Пожар на улице Лаврской в Киеве 7 апреля / Фото ГСЧС Киева
Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Где еще возникали пожары в Киеве и области в последнее время?
В Голосеевском районе Киева, недалеко от жилого массива Корчеватое 26 марта, вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил площадь около 2 000 квадратных метров, возгорание потушили 83 спасателя.
Масштабный пожар возник 22 марта в складском помещении в селе Погребы Броварского района, охватив площадь 5 500 квадратных метров. Это возгорание видели даже в Киеве.
В Борисполе произошел пожар на открытой строительной площадке ТЦ "Эпицентр", из-за которого эвакуировали 100 человек. В конце концов огонь удалось ликвидировать.