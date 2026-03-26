Об этом сообщает ГСЧС и телеграмм-каналы.
Смотрите также Одесскую область массированно атаковали беспилотники: есть перебои с электроснабжением
Что известно о пожаре в Киеве?
Около 12:30 местные жители заметили густой черный дым. Сначала речь шла о возгорании мусора примерно на 300 квадратных метрах, однако пламя быстро распространилось. Дым был виден из разных частей столицы – как с правого, так и с левого берега.
В ГСЧС Киева подтвердили, что вызов поступил в 12:33 с улицы Набережно-Корчеватской. По их данным, возгорание возникло на территории одного из предприятий, после чего перекинулось на складские и вспомогательные здания рядом.
К ликвидации пожара привлекли 83 спасателей и 24 единицы техники. Информации о пострадавших пока нет, причины возгорания выясняют правоохранители.
Столб дыма в Киеве: смотрите видео
Пожар в Киеве: фото ГСЧС
Последние новости о пожарах в Украине
Утром 26 марта российские войска атаковали Днепр, возник пожар в многоэтажке. Предварительно, 5 человек пострадало, в частности 90-летняя женщина.
Во Львове 24 марта загорелось два недействующих здания и мусор на улице Зеленой. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.