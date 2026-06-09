Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
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Что произошло в центре Львова?
Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения в 21:58 – очевидцы сообщили о дыме, который шел из-под кровли многоэтажного дома.
Местные СМИ также писали, что возгорание возникло позади отеля "Галиция" вблизи Площади Рынок.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия на чердаке пятиэтажного дома было обнаружено сильное задымление,
– отметили в ГСЧС.
Спасатели при осмотре обнаружили возгорание дымохода на площади около 15 квадратных метров. К счастью, пожар удалось локализовать в 22:25 и полностью потушить уже в 22:37.
К ликвидации привлекли 17 спасателей и 5 единиц спецтехники. Как сообщают в ГСЧС, в результате пожара пострадавших нет.
Чрезвычайные происшествия во Львове: последние новости
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