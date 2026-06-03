Об этом 3 июня сообщили во Львовском городском совете.

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В Минобороны выступили против застройки возле аэропорта "Львов"

В письме ведомства во Львовский городской совет говорится, что эти земельные участки должны оставаться резервом для дальнейшего развития аэропорта. Также в Минобороны подчеркнули, что они могут понадобиться для нужд сектора безопасности и обороны в условиях особого периода.

По словам первого заместителя Министра обороны Украины Алексея Вискуба, министерство поддерживает позицию по недопущению застройки приаэродромной территории Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого. Он уточнил, что этот объект имеет стратегическое значение, поэтому его территория должна быть защищена от жилищного строительства.

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Аэродром Львов, является аэродромом гражданской авиации и имеет статус аэродрома совместного использования гражданской и государственной авиацией. Учитывая задачи, которые выполняются на аэродроме Львов воздушными судами государственной авиации и касаются вопросов обороноспособности государства, гуманитарной и военной логистики, Минобороны также заинтересовано в расширении его возможностей,

– говорится в ответе Министерства обороны.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что также выступают за сохранение земель Сокольницкого сельского совета свободными от жилой застройки как резерв для развития аэропорта "Львов". Речь идет также о возможном расширении аэродромной инфраструктуры и использования территорий в потребностях сектора безопасности и обороны государства.

Считаем, что указанные вопросы возможно рассмотреть в пределах компетенции Кабинета Министров Украины, Министерства развития общин и территорий Украины и Государственной авиационной службы Украины,

– отметил в письме Вискуб.

Напомним, что в 2025 году стало известно о планах владельцев земельных участков возвести вблизи львовского аэропорта в районе Сокольников жилой массив на десятки тысяч жителей.

В то же время во Львовском городском случае выступили против такой застройки, однако предложили альтернативу – создание экономической зоны с потенциалом до 10 рабочих мест, в частности с логистическими центрами, складами, офисами и торговыми объектами.

В ЛГС также отметили, что Львов за 20 лет не допустил масштабной застройки возле аэропорта со стороны города.

Тогда как в Сокольниках вблизи Львова планируют масштабное жилищное строительство на территории, прилегающей к международному аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Проект предусматривает расширение границ села до 158 гектаров и возведение пяти жилых кварталов фактически вплотную к взлетной полосе.

По данным журналистских расследований, около 20 гектаров этой территории могут принадлежать членам партии "Варта" Юлии и Роману Городечным и связанной с ними компании "Сокол-Л", среди совладельцев которой есть ивано-франковский застройщик Blago.

Детальное расследование относительно планов застройки окрестностей Сокольников, а также комментарии активных жителей села, в частности председателя ОО "Удобная община" Ульяны Солонюк и депутата Сокольницкого сельсовета Ореста Вавруха, смотрите поа ссылке.

Сейчас вокруг расширения Сокольников продолжаются судебные процессы и расследование правоохранителей. Львовский городской совет и местные жители оспаривают утверждение обновленного генерального плана села, тогда как полиция расследует возможные факты незаконного изменения его границ.

Уголовное производство открыто по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Следствие проверяет возможную причастность должностных лиц Сокольницкого сельского совета к принятию соответствующих решений, однако пока ни одному лицу подозрение не объявлено.

Заметим, что 24 апреля Львовская областная военная администрация заключила меморандум с Международным аэропортом "Львов" и Сокольницкой общиной, который должен решить проблему запланированной застройки жильем приаэродромной зоны и зарезервировать за аэродромом земли под расширение.