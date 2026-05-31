Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что некоторые польские чиновники использовали это дело для политических манипуляций. По его словам, такие действия недопустимы и на них нужно реагировать соответственно.

Из-за чего возник новый спор вокруг мусороперерабатывающего завода?

Еще в 2016 году мэр Львова сообщил, что через три года город будет иметь качественный мусороперерабатывающий завод. В 2019 году сроки перенесли. В конце концов, в 2020 году определился подрядчик работ – польская компания Control Process S.A. Мусороперерабатывающий завод во Львове мог стать ярким примером тесного сотрудничества между Украиной и Польшей.

Когда Европейский банк совместно с городом объявил тендер, в котором победила польская компания, мы надеялись, что они смогут качественно организовать работы, ведь находятся рядом,

– пояснил Андрей Садовый.

Польская компания тогда наняла украинцев как субподрядчиков. Проблемы начались 1,5 года назад, когда стало понятно, что условия контракта нарушают и не выполняют. Тогда мэрия обратилась к премьер-министру Польши Дональду Туску. Хотя правительство не имеет влияния на частный бизнес, однако там есть гарантии определенных правительственных структур Польши.

"К большому сожалению, не было достаточной реакции. Мы постоянно шли на какие-то уступки, но всему есть предел. Мы посоветовались с Европейским банком реконструкции и развития, и после всех нарушений решили разорвать контракт с польской компанией. То есть сегодня это уже бывший подрядчик", – отметил мэр Львова.

Однако на этом история не закончилась. Польская сторона пыталась запретить Львову разрывать контракт и продолжать любые работы на объекте. В конце концов, международный чрезвычайный арбитр отклонил эти требования. Впоследствии в Польше начали манипулировать этой темой, мол, такие шаги Львова подрывают отношения между странами.

Меня очень возмутило, что некоторые высокопоставленные чиновники Польши начали давить на украинскую власть. Под давлением и польские города начали писать мне письма. Это недопустимо. Есть бизнес отношения, которые должны спокойно решаться. Нельзя молчать, поэтому мы и раньше обращались к Туску и сейчас обратились к нему, попросив, чтобы он повлиял на своих чиновников и они перестали давить на власть Украины и местную власть,

– разъяснил Садовый.

Сейчас же город идет вперед в вопросе строительства мусороперерабатывающего завода: начинают большие работы по электрической части и постепенно будут переходить к запуску и тестированию оборудования. Это будет едва ли не единственный в Украине качественный завод механико-биологической переработки мусора.

