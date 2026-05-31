Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що деякі польські чиновники використали цю справу для політичних маніпуляцій. За його словами, такі дії є неприпустимими й на них потрібно реагувати відповідно.

Через що виникла нова суперечка довкола сміттєпереробного заводу?

Ще у 2016 році міський голова Львова повідомив, що за три роки місто матиме якісний сміттєпереробний завод. У 2019 році терміни перенесли. Зрештою, у 2020 році визначився підрядник робіт – польська компанія Control Process S.A. Сміттєпереробний завод у Львові міг стати яскравим прикладом тісної співпраці між Україною та Польщею.

Коли Європейський банк спільно з містом оголосив тендер, у якому перемогла польська компанія, ми мали надію, що вони зможуть якісно організувати роботи, адже перебувають поруч,

– пояснив Андрій Садовий.

Польська компанія тоді найняла українців як субпідрядників. Проблеми почалися 1,5 року тому, коли стало зрозуміло, що умови контракту порушують та не виконують. Тоді мерія звернулась до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Хоч уряд не має впливу на приватний бізнес, однак там є гарантії певних урядових структур Польщі.

"На превеликий жаль, не було достатньої реакції. Ми постійно йшли на якісь поступки, але всьому є межа. Ми порадились з Європейським банком реконструкції та розвитку, і після всіх порушень вирішили розірвати контракт з польською компанією. Тобто сьогодні це вже колишній підрядник", – наголосив мер Львова.

Однак на цьому історія не закінчилась. Польська сторона намагалася заборонити Львову розривати контракт та продовжувати будь-які роботи на об'єкті. Зрештою, міжнародний надзвичайний арбітр відхилив ці вимоги. Згодом у Польщі почали маніпулювати цією темою, мовляв, такі кроки Львова підривають відносини між країнами.

Мене дуже обурило, що деякі високопосадовці Польщі почали тиснути на українську владу. Під тиском і польські міста почали писати мені листи. Це недопустимо. Є бізнесові відносини, які мають спокійно вирішуватись. Не можна мовчати, тому ми й раніше звертались до Туска і зараз звернулися до нього, попросивши, щоб він вплинув на своїх чиновників і вони перестали тиснути на владу України та місцеву владу,

– роз'яснив Садовий.

Наразі ж місто йде вперед у питанні будівництва сміттєпереробного заводу: починають великі роботи щодо електричної частини й поступово переходитимуть до запуску та тестування обладнання. Це буде чи не єдиний в Україні якісний завод механіко-біологічної переробки сміття.

