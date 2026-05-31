Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що деякі польські чиновники використали цю справу для політичних маніпуляцій. За його словами, такі дії є неприпустимими й на них потрібно реагувати відповідно.
Через що виникла нова суперечка довкола сміттєпереробного заводу?
Ще у 2016 році міський голова Львова повідомив, що за три роки місто матиме якісний сміттєпереробний завод. У 2019 році терміни перенесли. Зрештою, у 2020 році визначився підрядник робіт – польська компанія Control Process S.A. Сміттєпереробний завод у Львові міг стати яскравим прикладом тісної співпраці між Україною та Польщею.
Коли Європейський банк спільно з містом оголосив тендер, у якому перемогла польська компанія, ми мали надію, що вони зможуть якісно організувати роботи, адже перебувають поруч,
– пояснив Андрій Садовий.
Польська компанія тоді найняла українців як субпідрядників. Проблеми почалися 1,5 року тому, коли стало зрозуміло, що умови контракту порушують та не виконують. Тоді мерія звернулась до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Хоч уряд не має впливу на приватний бізнес, однак там є гарантії певних урядових структур Польщі.
"На превеликий жаль, не було достатньої реакції. Ми постійно йшли на якісь поступки, але всьому є межа. Ми порадились з Європейським банком реконструкції та розвитку, і після всіх порушень вирішили розірвати контракт з польською компанією. Тобто сьогодні це вже колишній підрядник", – наголосив мер Львова.
Однак на цьому історія не закінчилась. Польська сторона намагалася заборонити Львову розривати контракт та продовжувати будь-які роботи на об'єкті. Зрештою, міжнародний надзвичайний арбітр відхилив ці вимоги. Згодом у Польщі почали маніпулювати цією темою, мовляв, такі кроки Львова підривають відносини між країнами.
Мене дуже обурило, що деякі високопосадовці Польщі почали тиснути на українську владу. Під тиском і польські міста почали писати мені листи. Це недопустимо. Є бізнесові відносини, які мають спокійно вирішуватись. Не можна мовчати, тому ми й раніше звертались до Туска і зараз звернулися до нього, попросивши, щоб він вплинув на своїх чиновників і вони перестали тиснути на владу України та місцеву владу,
– роз'яснив Садовий.
Наразі ж місто йде вперед у питанні будівництва сміттєпереробного заводу: починають великі роботи щодо електричної частини й поступово переходитимуть до запуску та тестування обладнання. Це буде чи не єдиний в Україні якісний завод механіко-біологічної переробки сміття.
Інші деталі скандалу довкола сміттєпереробного заводу у Львові
Після визначення переможця тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу Європейський банк реконструкції та розвитку визначив, що роботи мають закінчити до 2023 року. Саме будівництво стартувало у 2021 році.
Зрештою, через повномасштабне вторгенння терміни виконання знову змінилися і мали завершитись до 2025 року. Станом на 2024 рік мерія Львова повідомляла, що завод збудований на 65%. Проте зрештою Львівська міськрада та Держінспекція архітектури та містобудування виявили, що польська компанія затягує час і не виконує домовленості, попри численні обіцянки. Польська сторона зі свого боку жалілась на часті повітряні тривоги, які, мовляв, і ускладнюють весь процес роботи.
На початку травня 2026 року Львів остаточно розірвав контракт з компанією Control Process S.A. Незадовго після цього заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький назвав розірвання контракту "вкрай недружнім кроком", який нібито негативно впливає на польсько-українські відносини.