Після цього Польща заявила про "недружній крок". На це відреагував міський голова Львова Андрій Садовий.
Що сказав Садовий про розірвання контракту?
Андрій Садовий зауважив що, якби підрядник так само активно будував завод, як зараз організовує пресбрифінги, то у Львові уже давно відкрили б сміттєпереробний комплекс.
Нагадаємо, що будівництво сміттєпереробного заводу у Львові стартувало у вересні 2021 на вулиці Пластовій. Загальна вартість проєкту – близько 35 мільйонів євро.
Компанія Control Process мала здати готовий об'єкт ще у жовтні 2025 року. Але заводу досі немає, а кінцеву дату переносили неодноразово, тож продовжувати тяганину не було сенсу.
До того ж підрядник відмовився виконувати частину робіт і вимагав від громади додаткові 17 мільйонів євро.
Як виявилося, подібні випадки з недобудованими об'єктами були і в Польщі. Тож з Європейським банком реконструкції та розвитку було погоджено розірвання контракту із підрядником.
Ми не можемо дозволити собі втрачати час і гроші громади. Йдеться про понад 30 мільйонів євро, які вже були сплачені. Кінцевого результату немає,
– наголосив міський голова Львова.
Він повідомив, що невдовзі буде оголошено новий тендер на закінчення будівництва заводу.
Окрім того, Садовий зазначив, що заяви про "рішення арбітражу FIDIC" – неправда.
"Взагалі такого терміна, як "арбітраж FIDIC", не існує. Йдеться про рішення приватного консультанта, якого найняв і оплатив сам підрядник. Його висновки – це позиція однієї сторони, за яку Control Process заплатила понад 400 тисяч євро", – заявив він, додавши, що таке дороговартісне "рішення" складно назвати незалежним.
Довідково. FIDIC – це провідна глобальна організація інженерів та консультантів з інфраструктури. Їхні контрактні стандарти є загальновизнаними у міжнародних будівельних проєктах.
Садовий також наголосив, що ситуація навколо заводу не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею. Він висловив вдячність за підтримку України та Львова під час війни.
Тут не має бути політики. Є приватний бізнес, який захищає свої інтереси. І є місто, яке захищає кошти й інтереси громади,
– зазначив міський голова, наголосивши, що завод у Львові буде.
Інші деталі справи
- Контракт розірвали 23 березня. Упродовж 2025 року підрядника інформували про порушення умов контракту та просили усунути їх.
- Відомо, що підрядник не закінчив виготовлення проєктної документації, відмовився передати її замовнику, також не доставив частину обладнання, яке фінансується Фондом східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, відмовився виконувати окремі роботи, передбачені контрактом, не допускав на майданчик іншого підрядника, який мав виконувати роботи із підключення зовнішнього електропостачання.
- 5 квітня незалежний арбітр Ради з розгляду арбітражних спорів (DAB) Антоні Едвардс визнав незаконним та недійсним розірвання контракту з генпідрядником будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Дії ЛКП "Зелене місто" визнали такими, що суперечать принципам європейського верховенства права.
- А заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький назвав розірвання контракту "недружнім кроком", який "негативно впливає на польсько-українські відносини". Він закликав мера Садового переглянути це рішення. Міністр також зазначив, що польський уряд уже втрутитися у цю справу.