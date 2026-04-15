После этого Польша заявила о "недружественном шаге". На это отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый.

Смотрите также Судебная волокита, ложь и псевдоактивисты: почему мусороперерабатывающий завод во Львове до сих пор не работает

Что сказал Садовый о расторжении контракта?

Андрей Садовый отметил что, если бы подрядчик так же активно строил завод, как сейчас организует пресбрифинги, то во Львове уже давно открыли бы мусороперерабатывающий комплекс.

Напомним, что строительство мусороперерабатывающего завода во Львове стартовало в сентябре 2021 на улице Пластовой. Общая стоимость проекта – около 35 миллионов евро.

Компания Control Process должна была сдать готовый объект еще в октябре 2025 года. Но завода до сих пор нет, а конечную дату переносили неоднократно, поэтому продолжать волокиту не было смысла.

К тому же подрядчик отказался выполнять часть работ и требовал от общины дополнительные 17 миллионов евро.

Как оказалось, подобные случаи с недостроенными объектами были и в Польше. Поэтому с Европейским банком реконструкции и развития было согласовано расторжение контракта с подрядчиком.

Мы не можем позволить себе терять время и деньги общины. Речь идет о более 30 миллионов евро, которые уже были уплачены. Конечного результата нет,

– подчеркнул городской голова Львова.

Он сообщил, что вскоре будет объявлен новый тендер на окончание строительства завода.

Кроме того, Садовый отметил, что заявления о "решение арбитража FIDIC" – неправда.

"Вообще такого термина, как "арбитраж FIDIC", не существует. Речь идет о решении частного консультанта, которого нанял и оплатил сам подрядчик. Его выводы – это позиция одной стороны, за которую Control Process заплатила более 400 тысяч евро", – заявил он, добавив, что такое дорогостоящее "решение" сложно назвать независимым.

Справочно. FIDIC – это ведущая глобальная организация инженеров и консультантов по инфраструктуре. Их контрактные стандарты являются общепризнанными в международных строительных проектах.

Садовый также отметил, что ситуация вокруг завода не имеет ничего общего с отношениями между Украиной и Польшей. Он выразил благодарность за поддержку Украины и Львова во время войны.

Здесь не должно быть политики. Есть частный бизнес, который защищает свои интересы. И есть город, который защищает средства и интересы общества,

– отметил городской голова, подчеркнув, что завод во Львове будет.

