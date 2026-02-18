Почему ООН выделяет дополнительную помощь?

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Он отметил, что российские обстрелы в январе 2026 года стали наиболее разрушительными для украинской энергетики с начала полномасштабной войны. Поэтому дипломатическая миссия Украины в Нью-Йорке обратилась к ПРООН с призывом о срочной помощи.

Мельник провел встречу с новоназначенным руководителем Программы развития ООН Александром Де Кроо. Также имел разговор с региональным директором организации Иваной Живкович, которая курирует европейское направление.

Передал им перечень наиболее срочного энергетического оборудования, в котором нуждается Украина для восстановления после вражеских атак.

В итоге эти встречи принесли Украине дополнительную энергетическую поддержку от ООН.

Приятно, что результат не заставил себя ждать. Сегодня мы получили официальную ноту с замечательными новостями: руководством ПРООН принято решение о срочной закупке и установке на 2026 год дополнительного энергетического оборудования на сумму более 230 миллионов долларов США,

– отметил украинский постпред.

Куда пойдет поддержка ООН?

За эти средства поставят и установят мощное энергетическое оборудование для Украины:

трансформаторы;

модульные котельные;

когенерационные установки газотурбинного оборудования;

компрессорные станции и тому подобное.

Критически важное оснащение получат населенные пункты, пострадавших от российских атак, в частности, Чернигов, Одесса, Запорожье, Киев, Львов, Харьков, Кременчуг и тому подобное.

Мельник отметил несколько крупнейших проектов, которые реализуют при помощи ПРООН. Например, на Кременчугской ТЭЦ установят когенерационную установку мощностью 54 мегаватта стоимостью 24 миллиона долларов;

Также запланировано поставки когенерационных установок для различных украинских городов:

для Киева мощностью 25 мегаватт стоимостью 20 миллионов долларов;

для Одессы мощностью 40 мегаватт – 20 миллионов долларов;

для Запорожья – 16,2 мегаватта за 8 миллионов долларов;

для Николаева – 9,8 мегаватта за 5,5 миллиона долларов.

По словам постпреда, сейчас практическая помощь от ПРООН охватила уже более 6,6 миллиона жителей Украины. Она поддержала работу критических служб и принесла тепло и свет в дома.

На начало 2026 года Программа развития ООН уже приобрела для Украины энергооборудование, общая мощность которого достигла 572,3 мегаватта.

И это все не просто абстрактные цифры. Это прежде всего – возвращенный свет в домах миллионов украинцев. Это тепло в десятках больниц и школ. Это восстановленное водоснабжение для муниципалитетов,

– подчеркнул Мельник.

Важно! Также в прошлом году Министерство развития общин и территорий и ПРООН подписали соглашение на 16,5 миллиона евро для развития возобновляемой энергетики в Украине.

Какую еще энергопомощь получает Украина?