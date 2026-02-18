Почему ООН выделяет дополнительную помощь?
Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.
Он отметил, что российские обстрелы в январе 2026 года стали наиболее разрушительными для украинской энергетики с начала полномасштабной войны. Поэтому дипломатическая миссия Украины в Нью-Йорке обратилась к ПРООН с призывом о срочной помощи.
- Мельник провел встречу с новоназначенным руководителем Программы развития ООН Александром Де Кроо. Также имел разговор с региональным директором организации Иваной Живкович, которая курирует европейское направление.
- Передал им перечень наиболее срочного энергетического оборудования, в котором нуждается Украина для восстановления после вражеских атак.
В итоге эти встречи принесли Украине дополнительную энергетическую поддержку от ООН.
Приятно, что результат не заставил себя ждать. Сегодня мы получили официальную ноту с замечательными новостями: руководством ПРООН принято решение о срочной закупке и установке на 2026 год дополнительного энергетического оборудования на сумму более 230 миллионов долларов США,
– отметил украинский постпред.
Куда пойдет поддержка ООН?
За эти средства поставят и установят мощное энергетическое оборудование для Украины:
- трансформаторы;
- модульные котельные;
- когенерационные установки газотурбинного оборудования;
- компрессорные станции и тому подобное.
Критически важное оснащение получат населенные пункты, пострадавших от российских атак, в частности, Чернигов, Одесса, Запорожье, Киев, Львов, Харьков, Кременчуг и тому подобное.
Мельник отметил несколько крупнейших проектов, которые реализуют при помощи ПРООН. Например, на Кременчугской ТЭЦ установят когенерационную установку мощностью 54 мегаватта стоимостью 24 миллиона долларов;
Также запланировано поставки когенерационных установок для различных украинских городов:
- для Киева мощностью 25 мегаватт стоимостью 20 миллионов долларов;
- для Одессы мощностью 40 мегаватт – 20 миллионов долларов;
- для Запорожья – 16,2 мегаватта за 8 миллионов долларов;
- для Николаева – 9,8 мегаватта за 5,5 миллиона долларов.
По словам постпреда, сейчас практическая помощь от ПРООН охватила уже более 6,6 миллиона жителей Украины. Она поддержала работу критических служб и принесла тепло и свет в дома.
На начало 2026 года Программа развития ООН уже приобрела для Украины энергооборудование, общая мощность которого достигла 572,3 мегаватта.
И это все не просто абстрактные цифры. Это прежде всего – возвращенный свет в домах миллионов украинцев. Это тепло в десятках больниц и школ. Это восстановленное водоснабжение для муниципалитетов,
– подчеркнул Мельник.
Важно! Также в прошлом году Министерство развития общин и территорий и ПРООН подписали соглашение на 16,5 миллиона евро для развития возобновляемой энергетики в Украине.
Какую еще энергопомощь получает Украина?
В течение двух недель, с 26 января по 10 февраля, Украина получила значительный объем помощи от международных партнеров для поддержки энергосистемы. Всего поступило более 560 единиц энергетического оборудования, сообщили в Министерстве энергетики.
В частности, регионам передали 774 генераторы, а также 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов и другого оборудования, необходимого для стабильной работы критической инфраструктуры.
Недавно также Нидерланды приняли решение увеличить свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на 35 миллионов евро, доведя общий объем помощи до 100 миллионов евро.
Кроме этого, президент Владимир Зеленский во время пребывания в Мюнхене достиг договоренностей с лидерами "Берлинского формата" по конкретным пакетам энергетической и военной поддержки Украины, которые должны предоставить до 24 февраля.