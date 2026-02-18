Чому ООН виділяє додаткову допомогу?

Про це розповів постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Дивіться також Після атак Росії: ДТЕК не вистачає мільйонів для підготовки до наступної зими

Він зазначив, що російські обстріли у січні 2026 року стали найбільш руйнівними для української енергетики від початку повномасштабної війни. Тому дипломатична місія України у Нью-Йорку звернулася до ПРООН з закликом про термінову допомогу.

Мельник провів зустріч із новопризначеним керманичем Програми розвитку ООН Александром Де Кроо. Також мав розмову з регіональною директоркою організації Іваною Живкович, яка курує європейський напрямок.

Передав їм перелік найбільш термінового енергетичного обладнання, якого потребує Україна для відновлення після ворожих атак.

У підсумку ці зустрічі принесли Україні додаткову енергетичну підтримку від ООН.

Приємно, що результат не забарився. Сьогодні ми одержали офіційну ноту із чудовими новинами: керівництвом ПРООН ухвалено рішення про термінову закупівлю і встановлення на 2026 рік додаткового енергетичного обладнання на суму понад 230 мільйонів доларів США,

– зазначив український постпред.

Куди піде підтримка ООН?

За ці кошти поставлять та встановлять потужне енергетичне обладнання для України:

трансформатори;

модульні котельні;

когенераційні установки газотурбінного обладнання;

компресорні станції тощо.

Критично важливе оснащення отримають населені пункти, які постраждали від російських атак, зокрема, Чернігів, Одеса, Запоріжжя, Київ, Львів, Харків, Кременчук тощо.

Мельник відзначив кілька найбільших проєктів, які реалізують за допомоги ПРООН. Наприклад, на Кременчуцькій ТЕЦ встановлять когенераційну установку потужністю 54 мегавати вартістю 24 мільйони доларів;

Також заплановане постачання когенераційних установок для різних українських міст:

для Києва потужністю 25 мегаватів вартістю 20 мільйонів доларів;

для Одеси потужністю 40 мегаватів – 20 мільйонів доларів;

для Запоріжжя – 16,2 мегавата за 8 мільйонів доларів;

для Миколаєва – 9,8 мегавата за 5,5 мільйона доларів.

За словами постпреда, наразі практична допомога від ПРООН охопила вже більш як 6,6 мільйона жителів України. Вона підтримала роботу критичних служб і принесла тепло та світло в домівки.

На початок 2026 року Програма розвитку ООН вже придбала для України енергообладнання, загальна потужність якого сягнула 572,3 мегавата.

І це все не просто абстрактні цифри. Це насамперед – повернене світло в оселях мільйонів українців. Це тепло у десятках лікарень і шкіл. Це відновлене водопостачання для муніципалітетів,

– наголосив Мельник.

Важливо! Також минулого року Міністерство розвитку громад та територій та ПРООН підписали угоду на 16,5 мільйона євро для розвитку відновлюваної енергетики в Україні.

Яку ще енергодопомогу отримує Україна?