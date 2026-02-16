Городской голова Конотопа Артем Семенихин рассказал 24 Каналу о последствиях вражеской атаки на город. Он раскрыл, какая ситуация с поставками электроэнергии, воды и тепла в Конотопе.
Какие прогнозы по восстановлению пораженного энергообъекта?
Семенихин отметил, что из-за российской атаки 15 февраля было серьезно нарушено энергоснабжение в городе. Также враг нанес удар утром 16 февраля, и добил то, что еще немного питало.
Сейчас основной источник энергии для критической инфраструктуры в Конотопе – это генераторы,
– отметил городской голова.
В то же время очень трудно прогнозировать время, когда, вероятно, восстановят пораженный инфраструктурный объект.
Россияне знали, куда попадали. К сожалению, нельзя давать никаких прогнозов относительно срока восстановления. Город сейчас обесточен, и у нас большие проблемы,
– подчеркнул он.
По водоснабжению, то оно сейчас работает с перебоями в городе, ведь нет стабильного электроснабжения на водозаборы. Сейчас больше всего страдают, по словам мэра Конотопа, станции третьего подъема – водоснабжения в многоэтажки. В таких домах воды практически нет в квартирах, расположенных выше третьего этажа.
Мы выходим из этой ситуации благодаря нашим европейским партнерам. Несколько станций третьего подъема мы смогли запитать через солнечную энергию и накопители электрической энергии. Это позволило хотя бы понемногу давать людям воду. Однако для города необходимо около 50 таких станций,
– объяснил Артем Семенихин.
По ситуации с теплоснабжением, по его словам, есть нарекания разве что иногда на качество топлива, которое получаем. Это зависит не от правительства, областной или районной военной администрации, потому что закупка состоялась у не очень порядочного поставщика, который выиграл тендер.
К слову. Утром 11 февраля враг в очередной раз попал по железной дорогеичному узлу в Конотопе. На этот раз россияне ударили по железнодорожному депо. Из-за атаки был поврежден технический подвижной состав, однако, к счастью, работники железной дороги не пострадали.
"Дизельное топливо поставляется разное, и бывает, что от не очень качественного, генераторы выходят из строя и их приходится ремонтировать. Как произошло несколько недель назад на центральной котельной города. Людям пришлось сидеть в квартирах, где была температура 8 °C", – отметил городской голова Конотопа.
Он добавил, что несмотря на тяжелую ситуацию в городе, жители Конотопа преимущественно осознают, что она произошла из-за атаки России, и не устраивают акций, не перекрывают дороги, как в других городах.
Что известно об атаке по Конотопу?
Россияне вечером 15 февраля атаковали Сумскую область. Сообщалось о движении баллистики в сторону Конотопа и вскоре в городе прогремел взрыв. Позже стало известно, что россияне попали в объект инфраструктуры Конотопа, который был уничтожен.
По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, враг нанес удар ракетой по Поповской общине, где были повреждены частные дома. К счастью, пострадавших не было. Также последствия атаки были обнаружены в Чернеччинской и Великописаревской общинах, в этих двух общинах в целом пострадали три человека.
Утром 16 февраля противник продолжил атаку на Конотоп, выпустив "Шахеды". В городе прогремел взрыв.