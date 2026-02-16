Городской голова Конотопа Артем Семенихин рассказал 24 Каналу о последствиях вражеской атаки на город. Он раскрыл, какая ситуация с поставками электроэнергии, воды и тепла в Конотопе.

Какие прогнозы по восстановлению пораженного энергообъекта?

Семенихин отметил, что из-за российской атаки 15 февраля было серьезно нарушено энергоснабжение в городе. Также враг нанес удар утром 16 февраля, и добил то, что еще немного питало.

Сейчас основной источник энергии для критической инфраструктуры в Конотопе – это генераторы,

– отметил городской голова.

В то же время очень трудно прогнозировать время, когда, вероятно, восстановят пораженный инфраструктурный объект.

Россияне знали, куда попадали. К сожалению, нельзя давать никаких прогнозов относительно срока восстановления. Город сейчас обесточен, и у нас большие проблемы,

– подчеркнул он.

По водоснабжению, то оно сейчас работает с перебоями в городе, ведь нет стабильного электроснабжения на водозаборы. Сейчас больше всего страдают, по словам мэра Конотопа, станции третьего подъема – водоснабжения в многоэтажки. В таких домах воды практически нет в квартирах, расположенных выше третьего этажа.

Мы выходим из этой ситуации благодаря нашим европейским партнерам. Несколько станций третьего подъема мы смогли запитать через солнечную энергию и накопители электрической энергии. Это позволило хотя бы понемногу давать людям воду. Однако для города необходимо около 50 таких станций,

– объяснил Артем Семенихин.

По ситуации с теплоснабжением, по его словам, есть нарекания разве что иногда на качество топлива, которое получаем. Это зависит не от правительства, областной или районной военной администрации, потому что закупка состоялась у не очень порядочного поставщика, который выиграл тендер.

К слову. Утром 11 февраля враг в очередной раз попал по железной дорогеичному узлу в Конотопе. На этот раз россияне ударили по железнодорожному депо. Из-за атаки был поврежден технический подвижной состав, однако, к счастью, работники железной дороги не пострадали.

"Дизельное топливо поставляется разное, и бывает, что от не очень качественного, генераторы выходят из строя и их приходится ремонтировать. Как произошло несколько недель назад на центральной котельной города. Людям пришлось сидеть в квартирах, где была температура 8 °C", – отметил городской голова Конотопа.

Он добавил, что несмотря на тяжелую ситуацию в городе, жители Конотопа преимущественно осознают, что она произошла из-за атаки России, и не устраивают акций, не перекрывают дороги, как в других городах.

Что известно об атаке по Конотопу?