Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. На Днепропетровщине нанесли удар по железнодорожной станции, а в Конотопе на Сумщине – по депо.

Что известно об ударах по железной дороге сегодня?

Утром 11 февраля россияне ударили по железнодорожной станции в Днепропетровской области. Были повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возгорание оперативно ликвидировали.

По Конотопу был очередной удар. Утром 11 февраля оккупанты ударили по железнодорожному депо. Поврежден технический подвижной состав. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины. Самое главное – работники не пострадали. На месте работают аварийные и восстановительные бригады,

– рассказал Алексей Кулеба.

Он отметил, что во время массированной атаки ночью под ударами были города и села, жилая и другая гражданская инфраструктура. Есть погибшие и раненые.

"Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Но, несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее восстановить работу и помочь людям", – добавил министр.

