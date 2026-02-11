Про це розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. На Дніпропетровщині завдали удару по залізничній станції, а в Конотопі на Сумщині – по депо.

Дивіться також Залізниця на Півночі України потерпає під посиленого терору Росії

Що відомо про удари по залізниці сьогодні?

Зранку 11 лютого росіяни вгатили по залізничній станції на Дніпропетровщині. Було пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктуру. Займання оперативно ліквідували.

По Конотопу був черговий удар. Ранком 11 лютого окупанти вдарили по залізничному депо. Пошкоджено технічний рухомий склад. Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини. Найголовніше – працівники не постраждали. На місці працюють аварійні та відновлювальні бригади,

– розповів Олексій Кулеба.

Показуємо Конотоп на карті

Він наголосив, що під час масованої атаки вночі під ударами були міста й села, житлова та інша цивільна інфраструктура. Є загиблі й поранені.

"Це чергова цілеспрямована атака на цивільну логістику та критичну інфраструктуру. Але, попри удари, всі служби роблять максимум, щоб якнайшвидше відновити роботу та допомогти людям", – додав міністр.

Які області обстріляла Росія 11 лютого?