Міський голова Конотопа Артем Семеніхін розповів 24 Каналу про наслідки ворожої атаки на місто. Він розкрив, яка ситуація з постачання електроенергії, води та тепла у Конотопі.

Які прогнози щодо відновлення ураженого енергооб'єкта?

Семеніхін наголосив, що через російську атаку 15 лютого було серйозно порушено енергопостачання у місті. Також ворог завдав удару вранці 16 лютого, і добив те, що ще трохи живило.

Зараз основне джерело енергії для критичної інфраструктури у Конотопі – це генератори,

– зазначив міський голова.

Водночас дуже важко прогнозувати час, коли, імовірно, відновлять уражений інфраструктурний об'єкт.

Росіяни знали, куди влучали. На жаль, не можна давати жодних прогнозів щодо терміну відновлення. Місто зараз знеструмлене, і у нас великі проблеми,

– підкреслив він.

Щодо водопостачання, то воно наразі працює з перебоями у місті, адже немає стабільного електропостачання на водозабори. Наразі найбільше страждають, за словами мера Конотопу, станції третього підйому – водопостачання у багатоповерхівки. У таких будинках води практично немає у квартирах, що розташовані вище третього поверху.

Ми виходимо з цієї ситуації завдяки нашим європейським партнерам. Кілька станцій третього підйому ми змогли заживити через сонячну енергію і накопичувачі електричної енергії. Це дозволило хоча б потроху давати людям воду. Проте для міста необхідно близько 50 таких станцій,

– пояснив Артем Семеніхін.

По ситуації з теплопостачанням, за його словами, є нарікання хіба що іноді на якість палива, яке отримуємо. Це залежить не від уряду, обласної чи районної військової адміністрації, тому що закупівля відбулася у не дуже порядного постачальника, який виграв тендер.

До слова. Вранці 11 лютого ворог вкотре влучив залізничному вузлу у Конотопі. Цього разу росіяни вдарили залізничному депо. Через атаку було пошкоджено технічний рухомий склад, проте, на щастя, працівники залізниці не постраждали.

"Дизельне пальне постачається різне, і буває, що від не дуже якісного, генератори виходять з ладу і їх доводиться ремонтувати. Як відбулося кілька тижнів тому на центральній котельні міста. Людям довелося сидіти в квартирах, де була температура 8 °C", – відзначив міський голова Конотопу.

Він додав, що попри важку ситуацію у місті, жителі Конотопу переважно усвідомлюють, що вона сталася через атаку Росії, і не влаштовують акцій, не перекривають дороги, як в інших містах.

Що відомо про атаку по Конотопу?