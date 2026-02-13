Також у місті зникла вода. Про це пише начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Що відомо про атаку на Конотоп?

О 15:30 у районі Конотопу фіксували 2 "Шахеди".

Через атаку БпЛА місцева мешканка отримала травми, несумісні із життям. Уламок пошкодив сонну артерію.

Під час удару вона перебувала у будинку.

Жінці було 44 років, звали її Ганна.

Окрім того, є ще один постраждалий – 16-річний хлопець, який перебував поруч із місцем влучання. Його стан нетяжкий, лікуватиметься амбулаторно.

Унаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, будівля освітнього закладу та інші об'єкти інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.

Раніше Росія уже атакувала Сумщину