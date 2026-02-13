Про таке поінформували кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи в Сарнах?

Тривогу в Сарненському районі оголосили о 6:21. Зауважимо також, що Повітряні сили близько 8:25 попереджали про декілька груп БпЛА на півночі Київщини, Житомирщини та Рівненщини, курсом на захід.

Повідомлення про вибухи в Сарнах надійшло о 9:05. А вже о 9:15 стало відомо про рух ворожих БпЛА на півночі Житомирщини та Рівненщини, курсом на захід.

