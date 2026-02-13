Детальніше про наслідки атаки повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Дивіться також Росія вгатила дронами по Одесі: у місті є постраждалі, пошкодження, там палали пожежі

Як проінформував Кім, вранці 13 лютого Росія атакувала Миколаївщину ударними БпЛА типу "Шахед". Ворог знову цілив по енергетиці регіону.

Внаслідок ранкової атаки "Шахедів" є пошкодження енергетичної інфраструктури,

– додали він.

Внаслідок пошкоджень об'єктів в області подекуди зникло електропостачання. За даними Миколаївської ОВА, було частково знеструмлено населені пункти Баштанського району.

Звечора 12 лютого вибухи лунали в Одесі. За даними Одеської ОВА, попри активну роботу ППО все ж відомо про влучання дронів в житлові будинки, пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури. Постраждали люди.

Там також місцева влада повідомляла про перебої з теплом, світлом і водопостачанням.