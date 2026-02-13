Подробнее о последствиях атаки сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Что известно об атаке на Николаевскую область?
Как проинформировал Ким, утром 13 февраля Россия атаковала Николаевскую область ударными БпЛА типа "Шахед". Враг снова целился по энергетике региона.
В результате утренней атаки "Шахедов" есть повреждения энергетической инфраструктуры,
– добавили он.
Вследствие повреждений объектов в области кое-где исчезло электроснабжение. По данным Николаевской ОВА, были частично обесточены населенные пункты Баштанского района.
Какие последствия атаки по Украине?
Вечером 12 февраля взрывы раздавались в Одессе. По данным Одесской ОГА, несмотря на активную работу ПВО все же известно о попадании дронов в жилые дома, повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры. Пострадали люди.
Там также местные власти сообщали о перебоях с теплом, светом и водоснабжением.
Взрывы во время атаки российских БПЛА также раздавались в Хмельницкой области. По данным местной ОВА, в области после работы ПВО есть сбитие целей.