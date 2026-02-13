Подробнее о последствиях атаки сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Как проинформировал Ким, утром 13 февраля Россия атаковала Николаевскую область ударными БпЛА типа "Шахед". Враг снова целился по энергетике региона.

В результате утренней атаки "Шахедов" есть повреждения энергетической инфраструктуры,

– добавили он.

Вследствие повреждений объектов в области кое-где исчезло электроснабжение. По данным Николаевской ОВА, были частично обесточены населенные пункты Баштанского района.

Вечером 12 февраля взрывы раздавались в Одессе. По данным Одесской ОГА, несмотря на активную работу ПВО все же известно о попадании дронов в жилые дома, повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры. Пострадали люди.

Там также местные власти сообщали о перебоях с теплом, светом и водоснабжением.