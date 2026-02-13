Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Хронология атаки В Одессе работает ПВО по дронам, которые снова терроризируют Украину: где еще есть угроза атаки

Атака дронов была на Хмельнитчину 12 февраля: что известно?

Воздушная тревога в Хмельницкой области в нескольких районах, в частности Хмельницком и Шепетовском, продолжалась примерно с одиннадцати вечера 12 февраля до 23:36. В это время российская армия атаковала регион ударными беспилотниками, раздавались взрывы.

Через несколько минут после полуночи Сергей Тюрин, начальник областной военной администрации, проинформировал, что в области работали силы ПВО. Также известно, что есть сбитые вражеские цели.

Места падения обломков устанавливают, предварительно – без последствий,

– сообщил Тюрин.

На момент публикации атака БпЛА на Украину продолжалась. Дроны фиксировали, в частности, в Киевской области и в Житомирской области.

Где еще раздавались взрывы во время текущей атаки врага?