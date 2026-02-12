В каком направлении движутся вражеские БпЛА, в каких регионах раздаются взрывы и где есть угроза ударов – пишет 24 Канал.
Куда летят российские "Шахеды"?
Где объявили воздушную тревогу: смотрите на карте
19:11, 12 февраля
- БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс западный,
- на севере Киевской области, курс западный,
- на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.
18:30, 12 февраля
Обновления по движению дронов
- БпЛА в центральной части Черниговской области, курс юго-западный,
- в Кропивницком районе Кировоградской области, курс северо-западный,
- в Павлоградском районе Днепропетровщины, курс западный.
18:03, 12 февраля