В якому напрямку рухаються ворожі БпЛА, у яких регіонах лунають вибухи та де є загроза ударів – пише 24 Канал.
Куди летять російські "Шахеди"?
Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
19:11, 12 лютого
- БпЛА на межі Кіровоградщини та Черкащини, курс західний,
- на півночі Київщини, курс західний,
- на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
18:30, 12 лютого
Оновлення щодо руху дронів
- БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс південно-західний,
- в Кропивницькому районі Кіровоградщини, курс північно-західний,
- в Павлоградському районі Дніпропетровщини, курс західний.
18:03, 12 лютого
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, про рух БпЛА на межі Херсонщини та Миколаївщини, курс північний,
- на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний,
- повз населений пункт Березна на Чернігівщині, курс південно-західний.