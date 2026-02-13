Про це повідомили у Хмельницькій ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.
Хронологія атаки В Одесі працює ППО по дронах, які знову тероризують Україну: де ще є загроза атаки
Атака дронів була на Хмельниччину 12 лютого: що відомо?
Повітряна тривога у Хмельницькій області в кількох районах, зокрема Хмельницькому та Шепетівському, тривала приблизно з одинадцятої вечора 12 лютого до 23:36. У цей час російська армія атакувала регіон ударними безпілотниками, лунали вибухи.
За кілька хвилин після півночі Сергій Тюрін, начальник обласної військової адміністрації, проінформував, що в області працювали сили ППО. Також відомо, що є збиті ворожі цілі.
Місця падіння уламків встановлюють, попередньо – без наслідків,
– повідомив Тюрін.
На момент публікації атака БпЛА на Україну тривала. Дрони фіксували, зокрема, у Київській області та на Житомирщині.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще лунали вибухи під час поточної атаки ворога?
- Увечері 12 лютого Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одеси, застосувавши БпЛА.
- Пошкоджено багатоповерхівку й об'єкт інфраструктури, є перебої з теплом, світлом і водою.