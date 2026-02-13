Про це повідомили у Хмельницькій ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки В Одесі працює ППО по дронах, які знову тероризують Україну: де ще є загроза атаки

Атака дронів була на Хмельниччину 12 лютого: що відомо?

Повітряна тривога у Хмельницькій області в кількох районах, зокрема Хмельницькому та Шепетівському, тривала приблизно з одинадцятої вечора 12 лютого до 23:36. У цей час російська армія атакувала регіон ударними безпілотниками, лунали вибухи.

За кілька хвилин після півночі Сергій Тюрін, начальник обласної військової адміністрації, проінформував, що в області працювали сили ППО. Також відомо, що є збиті ворожі цілі.

Місця падіння уламків встановлюють, попередньо – без наслідків,

– повідомив Тюрін.

На момент публікації атака БпЛА на Україну тривала. Дрони фіксували, зокрема, у Київській області та на Житомирщині.

Де ще лунали вибухи під час поточної атаки ворога?