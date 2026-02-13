У тому медзакладі лікуються діти. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Дивіться також Руйнування надзвичайно серйозні: ворог знову атакував енергетику Одещини

Які наслідки атаки на Сумщину?

Як проінформував Олег Григоров, опівдні 13 лютого Росія вдарила по території об'єкта критичної інфраструктури. Два ворожі БпЛА атакували лікарню, де лікують дітей.

За даними Сумської ОВА, медперсонал лікарні та пацієнти перебували в укритті під час атаки.

Попередньо – без постраждалих. За медичною допомогою ніхто не звертався,

– додав Григоров.

Водночас у будівлі зафіксовано пошкодження. За словами Григорова там понівечені десятки вікон. Подробиці щодо наслідків ударів уточнюються.

До слова, повітряна тривога у Сумському районі лунає вже понад три години, а Повітряні сили ЗСУ інформують про рух ворожих дронів на Суми.

Останні атаки Росії на Україну: що відомо?