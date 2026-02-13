Также в городе исчезла вода. Об этом пишет начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и городской голова Конотопа Артем Семенихин.
Что известно об атаке на Конотоп?
В 15:30 в районе Конотопа фиксировали 2 "Шахеды".
Из-за атаки БпЛА местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью. Обломок повредил сонную артерию.
Во время удара она находилась в доме.
Женщине было 44 года, звали ее Анна.
Кроме того, есть еще один пострадавший – 16-летний парень, который находился рядом с местом попадания. Его состояние нетяжелое, будет лечиться амбулаторно.
В результате атаки были повреждены жилые дома, здание образовательного учреждения и другие объекты инфраструктуры. Масштабы разрушений уточняются.
Ранее Россия уже атаковала Сумскую область
Днем 13 февраля россияне двумя ударными БПЛА атаковали больницу в Сумах. В медицинском учреждении лечатся дети.
Предварительно обошлось без пострадавших. За медицинской помощью никто не обращался.
В результате атаки были повреждены десятки окон в здании больницы.