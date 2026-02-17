Где возобновили отопление в столице?

В конце концов, во вторник, 17 февраля, мэр Виталий Кличко сообщил о возвращении отопления в эти квартиры. Однако еще много домов в Днепровском и Дарницком районах до сих пор без тепла.

Смотрите также Без этих изменений все повторится: как украинцам готовиться к следующей военной зиме

Итак, теплоснабжение в Киеве уже восстановили для 2 600 домов, оставшихся без тепла после вражеского обстрела 12 января.

Ранее это анонсировал министр энергетики Денис Шмыгаль. По его словам, попадания обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вызвали повреждение газораспределительного и газокомпрессорного устройств, а также циркнасосов и циркводоводов. Правда, чиновник прогнозировал ремонт оборудования в течение 1 – 2 суток.

Коммунальщики продолжают работать в других домах, где возникают аварии, и чинят в них системы теплоснабжения,

– добавил мэр столицы.

Кроме того, еще более 1 100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без отопления после предыдущих атак. Подать теплоноситель туда пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Эксклюзивно для 24 Канала директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что полностью восстановить производство тепловой энергии на этом объекте до следующей зимы невозможно. Еще раньше эксперт назвал необходимые стоимость и срок: не менее 600 – 700 миллионов евро и 2,5 – 3 года работы.

Что известно о ситуации в Киеве?