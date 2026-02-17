Де відновили опалення у столиці?

Зрештою, у вівторок, 17 лютого, мер Віталій Кличко повідомив про повернення опалення в ці домівки. Однак ще багато осель у Дніпровському та Дарницькому районах досі без тепла.

Дивіться також Без цих змін все повториться: як українцям готуватися до наступної воєнної зими

Отже, теплопостачання в Києві вже відновили для 2 600 будинків, що зосталися без тепла після ворожого обстрілу 12 січня.

Раніше це анонсував міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, влучання уламків по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 спричинили пошкодження газорозподільчого і газокомпресорного пристроїв, а також циркнасосів і циркводоводів. Щоправда, посадовець прогнозував ремонт обладнання протягом 1 – 2 діб.

Комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання,

– додав мер столиці.

Окрім того, ще понад 1 100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без опалення після попередніх атак. Подати теплоносій туди наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Ексклюзивно для 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що повністю відновити виробництво теплової енергії на цьому об'єкті до наступної зими неможливо. Ще раніше експерт назвав необхідні вартість і термін: щонайменше 600 – 700 мільйонів євро та 2,5 – 3 роки роботи.

Що відомо про ситуацію в Києві?