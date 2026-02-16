Де в Києві наразі немає опалення?
Окрім того, відомо про локальні аварії. Деталі в етері телемарафону розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
У столиці наразі без теплоносія залишаються 400 будинків.
Однак найскладніша ситуація після обстрілів склалася в Дніпровському та Дарницькому районах Києва. Там через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури опалення поки неможливо відновити в 1 100 багатоповерхівках.
Завдяки роботі енергоштабу туди вдалося подати світло на триваліший час. Відключення тривають лише в години пік – зранку та ввечері. Решту часу будинки мають електроенергію, тож люди можуть зігрітися альтернативними способами,
– зауважили в КМВА.
Також у близько 200 – 300 будинках сталися локальні аварії. На місцях працюють комунальні та ремонтні бригади.
Нагадаємо! Після ворожої атаки на інфраструктуру 12 лютого без опалення у столиці залишилися 2 600 будинків, повідомляв Віталій Кличко.
Останні новини Києва:
За словами мера, Київ перебуває на межі катастрофи. Зокрема, російські удари спрямовані по ключових електростанціях, від яких залежить централізоване теплопостачання міста.
Окрім того, 16 лютого столицю накрила негода – через снігопад та ожеледицю значні затори утворилися на головних магістралях.