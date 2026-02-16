Про це пише Київська міська державна адміністрація.

Яка ситуація склалася на дорогах у Києві після ночі?

Як пише "РБК-Україна", найскладніша ситуація з рухом спостерігається на головних магістралях столиці, передусім на спусках і підйомах. Значні затори утворилися, зокрема, на в'їзді до Києва з боку Житомира.

Найбільші затримки фіксують на вулиці Івана Виговського – до 27 хвилин, а також на проспекті Степана Бандери, де водії втрачають понад 20 хвилин. Ускладнений рух також на вулиці Соборній.

У Києві затори через нічний снігопад та ожеледицю: дивіться відео

Щільний трафік також спостерігають на вулицях Олени Теліги, Валерія Лобановського, В'ячеслава Чорновола, Олександра Довженка, а в центрі – на бульварі Тараса Шевченка. Проблеми з проїздом є і на проспекті Повітряних Сил та трасах Р03 і Р69. У середньому затримки руху становлять від 10 до 20 хвилин.

Один з очевидців повідомляв, що один із заторів тягнувся із Вишгорода до Оболоні.

Величезний затор у Києві: дивіться відео

Головними причинами заторів стали дрібні дорожньо-транспортні пригоди та великовантажний транспорт, який не може подолати підйоми через слизьке покриття доріг.

Також на тлі негоди у Києві піднялися ціни на таксі. Подекуди за одну поїздку доведеться заплатити близько тисячі гривень.

Які ціни на таксі у Києві зранку 16 лютого / Скриншоти 24 Каналу

До речі, напередодні у поліції повідомили, що через складні погодні умови з 22:00 15 лютого запроваджується обмеження на в’їзд до столиці великовантажного та великогабаритного транспорту.

Що розповіли у КМДА про прибирання доріг від снігу у столиці?

У КМДА розповіли, що вночі 16 лютого дороги столиці прибирали 289 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор". Роботу з очищення дорожньої мережі забезпечували колонами снігоприбиральної техніки у кількості 4 – 10 одиниць залежно від ширини проїжджої частини доріг.

У Києві вночі розчищали дороги / Відео КМДА

Особливу увагу приділили прибиранню правої смуги доріг, щоб зранку міський громадський транспорт міг без перешкод працювати.

Паралельно 31 бригада у складі 216 працівників проводила ручне прибирання підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, тротуарів і зупинок громадського транспорту, які перебувають на утриманні підприємств корпорації.

Снігоприбиральна техніка вже на дорогах столиці / Відео КМДА

У парках і скверах доріжки очищають "зеленбудівці": залучено 67 одиниць спеціалізованої техніки та 755 працівників.

КМДА запевнило, наразі комунальники продовжують роботи: триває повторна обробка та прибирання від снігу балансових територій.

Якою буде погода у Києві найближчими днями?