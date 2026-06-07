7 червня правоохоронці отримали повідомлення про те, що у Дарницькому районі міста чули постріли. Про розповіли у поліції.

Дивіться також На Буковині обвалився міст з понад 30 дітьми: скільки постраждалих

Що відомо про стрілянину у Дарницькому районі Києва?

Зазначалося, що чоловік ходить подвір'ям житлового будинку в Дарницькому районі та стріляє.

Патрульні негайно прибули на місце події. Там вони виявили громадянина, який мав при собі предмет, схожий на зброю.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Враховуючи небезпечність ситуації, поліцейські взяли чоловіка на приціл табельної вогнепальної зброї та закликали підняти руки, ставши на коліна.

Зрештою, ймовірного стрільця було затримано. На нього вдягнули кайданки.

На місці події патрульні виявили гільзи, тому туди викликали слідчо-оперативну групу.

Момент затримання чоловіка у Дарницькому районі: дивіться відео

Раніше стрілянина відбулася у Деснянському районі столиці. Під час конфлікту місцевий житель зробив два постріли та сховався у квартирі. Згодом чоловіка затримали

У Святошинському районі Києва стався конфлікт, який призвів до стрілянини. Компанія людей, серед яких була жінка, голосно поводилась біля будинку. Один із мешканців зробив їм зауваження, щоб вони були тихіше. У відповідь жінка дістала пістолет і кілька разів вистрілила в чоловіка.