Где в Киеве сейчас нет отопления?

Кроме того, известно о локальных авариях. Детали в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

Смотрите также На улицу лучше не выходить: синоптики предупреждают об опасной погоде в Киеве

В столице сейчас без теплоносителя остаются 400 домов.

Однако самая сложная ситуация после обстрелов сложилась в Днепровском и Дарницком районах Киева. Там из-за повреждения объекта критической инфраструктуры отопление пока невозможно восстановить в 1 100 многоэтажках.

Благодаря работе энергоштаба туда удалось подать свет на более длительное время. Отключения продолжаются только в часы пик – утром и вечером. Остальное время дома имеют электроэнергию, поэтому люди могут согреться альтернативными способами,

– отметили в КГВА.

Также в около 200 – 300 домах произошли локальные аварии. На местах работают коммунальные и ремонтные бригады.

Напомним! После вражеской атаки на инфраструктуру 12 февраля без отопления в столице остались 2 600 домов, сообщал Виталий Кличко.

Последние новости Киева: