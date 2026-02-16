Где в Киеве сейчас нет отопления?
Кроме того, известно о локальных авариях. Детали в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.
В столице сейчас без теплоносителя остаются 400 домов.
Однако самая сложная ситуация после обстрелов сложилась в Днепровском и Дарницком районах Киева. Там из-за повреждения объекта критической инфраструктуры отопление пока невозможно восстановить в 1 100 многоэтажках.
Благодаря работе энергоштаба туда удалось подать свет на более длительное время. Отключения продолжаются только в часы пик – утром и вечером. Остальное время дома имеют электроэнергию, поэтому люди могут согреться альтернативными способами,
– отметили в КГВА.
Также в около 200 – 300 домах произошли локальные аварии. На местах работают коммунальные и ремонтные бригады.
Напомним! После вражеской атаки на инфраструктуру 12 февраля без отопления в столице остались 2 600 домов, сообщал Виталий Кличко.
Последние новости Киева:
По словам мэра, Киев находится на грани катастрофы. В частности, российские удары направлены по ключевым электростанциям, от которых зависит централизованное теплоснабжение города.
Кроме того, 16 февраля столицу накрыла непогода – из-за снегопада и гололеда значительные пробки образовались на главных магистралях.