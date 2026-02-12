В столице есть повреждения и пострадавшие, как информирует Киевская ГВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки Тревога в Киеве, дроны и баллистика атакуют Украину: где сейчас наибольшая угроза

Атака на Киев 12 февраля: какая есть информация о последствиях?

Российская армия нанесла по Киеву комбинированный удар с воздуха ночью 12 февраля. Враг применил по меньшей мере два вида оружия – баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Отбой в столице дали в 05:22. По информации городской военной администрации и мэрии, есть повреждения в нескольких районах, также пострадали люди. Вот что известно на данный момент:

В Дарницком районе пострадал частный дом.

В Голосеевском и Деснянском районах повреждена нежилая застройка.

В Днепровском районе упали обломки возле жилых домов на двух локациях. Предварительно, без пожара.

По состоянию на данный момент известно о 2 пострадавших.

ГСЧС подытоживает, что повреждена жилая застройка в Дарницком (обломки поразили фасад и остекление окон) и Днепровском (на двух локациях упали БпЛА возле домов) районах города.

