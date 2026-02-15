Укргидрометцентр предупреждает, что понедельник, 16 февраля, для киевлян и жителей области окажется очень снежным.

Смотрите также Отключения света в Украине пойдут на спад: когда ждать улучшения в 2026 году

Какая погода будет в Киеве и области 16 февраля?

Ночью на Киевщине выпадет много снега. Кроме того, регион накроет метель, порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду. Метель как минимум продлится до утра.

Днем также местами будет идти снег. Скорость ветра составит 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха в Киеве – 7 – 9 градусов мороза, по области – 4 – 9 градусов мороза. На дорогах местами гололедица

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушить движение транспорта.

У КГГА просят жителей столицы не выходить на улицу без необходимости и, по возможности, не выезжать на собственных авто.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни?