Укргидрометцентр предупреждает, что понедельник, 16 февраля, для киевлян и жителей области окажется очень снежным.
Какая погода будет в Киеве и области 16 февраля?
Ночью на Киевщине выпадет много снега. Кроме того, регион накроет метель, порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду. Метель как минимум продлится до утра.
Днем также местами будет идти снег. Скорость ветра составит 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха в Киеве – 7 – 9 градусов мороза, по области – 4 – 9 градусов мороза. На дорогах местами гололедица
Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушить движение транспорта.
У КГГА просят жителей столицы не выходить на улицу без необходимости и, по возможности, не выезжать на собственных авто.
Какая погода будет в Украине в ближайшие дни?
- С 16 февраля в Украине ожидается снижение температуры до 18 градусов мороза. Однако похолодание будет непродолжительным.
- Уже с 18 февраля температура воздуха повысится до нуля и даже плюсовых значений.
- 16 февраля ночью большой снег будет идти не только на Киевщине, но и Черниговщине и Сумщине. Между тем в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют большие осадки в виде дождя.