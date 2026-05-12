Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив 24 Каналу, що головне завдання зараз не розвиток, а захист наявної інфраструктури.

Що відомо про стан енергосистеми в області?

Ми робимо так вже 5 років, розуміючи, що маємо в цей період вкластися з усіма підготовчими роботами. Ми бачимо проблеми та ризики, й у нас вже досвіду тут багато, бо живемо під обстрілами,

– наголосив Кім.

У планах цьогоріч закінчити з диверсифікацією опалення та розподільчої енергетики. Наразі Миколаївщина виробляє понад 4 ГВт електрики, а використовує – 300 МВт.

"Тобто ми в 10 разів більше виробляємо, ніж використовуємо. Тому ми "годуємо" електрикою ще щонайменше декілька регіонів. Наше завдання більше зберегти та захистити те, що в нас є, для того, щоб ми могли й надалі, окрім виробництва, постачати електрику в єдині енергетичні мережі України", – сказав голова ОВА.

