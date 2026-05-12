Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив 24 Каналу, що головне завдання зараз не розвиток, а захист наявної інфраструктури.
Що відомо про стан енергосистеми в області?
Ми робимо так вже 5 років, розуміючи, що маємо в цей період вкластися з усіма підготовчими роботами. Ми бачимо проблеми та ризики, й у нас вже досвіду тут багато, бо живемо під обстрілами,
– наголосив Кім.
У планах цьогоріч закінчити з диверсифікацією опалення та розподільчої енергетики. Наразі Миколаївщина виробляє понад 4 ГВт електрики, а використовує – 300 МВт.
"Тобто ми в 10 разів більше виробляємо, ніж використовуємо. Тому ми "годуємо" електрикою ще щонайменше декілька регіонів. Наше завдання більше зберегти та захистити те, що в нас є, для того, щоб ми могли й надалі, окрім виробництва, постачати електрику в єдині енергетичні мережі України", – сказав голова ОВА.
Що ще відомо про ситуацію в Миколаївській області?
- На території Миколаївської області було понад 800 тисяч гектарів земель, що потребували розмінування. Станом на травень уже повністю або частково очищено 624 тисячі гектарів. Загалом розміновано майже 80% таких територій. У 2026 році планують додатково очистити ще 34 тисячі гектарів.
- Цього року в регіоні планували облаштувати та огородити пляжі для безпеки відпочивальників, однак військові не погодилися їх відкрити через високий рівень загрози. Деякі пляжі географічно розташовані лише за 4 – 20 кілометрів до окупованих територій, що робить їх уразливими до атак дронів.
- Попри атаки росіян на порти Одещини, їхня робота не зупиняється. Водночас у випадку з Миколаївщиною ситуація складніша, адже російським силам занадто легко уражати судна. Тому повноцінне відновлення роботи можливе лише після звільнення Кінбурнської коси.