Транспорт рухався дуже повільно, а на зупинках утворилися натовпи. Що відбувалося у Києві 17 лютого, розповідає 24 Канал.

Яка ситуація у Києві?

З самого ранку люди годинами чекали на маршрутки. Хто не дочекався громадського транспорту, змушений був у -10 йти пішки.

Київ скувала снігова негода / Фото КМДА та із соцмереж

Столичні телеграм-канали писали, що затори розтягнулися від Броварів до столиці. Зокрема, повідомляли про утруднений рух біля станції метро "Чернігівська" у напрямку "Лісової".

"Київпастранс" періодично повідомляв про затримки руху через негоду та ДТП. Наразі, хоч і рух на більшості маршрутів відновили, транспорт досі курсує з відхиленням від графіка.

Влада повідомляла, що на розчищення доріг виїхали 256 одиниць спецтехніки "Київавтодору", 422 комунальники та ще понад 2,8 тисячі двірників на прибудинкових територіях.

Пріоритет – магістралі, мости, спуски та підйоми.

Просимо водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху та не залишати свої авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки,

— просили у КМДА.

Як пройшов перший день снігового колапсу в Києві?