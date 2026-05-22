Про це повідомили в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Як проходить прощання з Мельником?

У Патріаршому соборі розповіли, що тлінні останки Андрія Мельника та Софії Мельник (Федак) у Києві зустріли преосвященний владика Йосиф Мілян та духовенство собору.

Прощання із державотворцем та його дружиною триватиме 22 та 23 травня. Долучитись до церемонії можуть усі охочі.

Останки Андрія та Софії Мельників уже у Києві / Фото OBOZ.UA

Як пише OBOZ.UA, 23 травня о 15:00 заплановані центральне заупокійне Богослужіння та чин похорону за участі державних діячів та представників влади.

Андрій Мельник (1890 – 1964) – український військовий та політичний діяч. Один із соратників Євгена Коновальця, співзасновник Української військової організації та організатор формування Січових стрільців у Києві. З 1938 по 1964 роки був на чолі Організації українських націоналістів (ОУН).

Прощання з лідером ОУН та його дружиною / Фото OBOZ.UA, Патріаршого собору

Наступного дня, 24 травня, о 07:00 домовини перевезуть на Національне військове меморіальне кладовище під Києвом для перепоховання у Пантеоні видатних українців.

Пантеон видатних українців: що відомо?

Пантеон видатних українців – це ініціатива з повернення в Україну для перепоховання історичних постатей, які відіграли визначну роль у державотворенні та формуванні національної свідомості. Україна прагне повернути їхні останки з різних країн Америки та Європи.

Про початок створення Пантеону раніше повідомляв президент Володимир Зеленський. Процес розпочався із повернення останків полковника Андрія Мельника та його дружини з Люксембургу. Також влада готує рішення щодо перепоховання інших історичних постатей, зокрема Євгена Коновальця.