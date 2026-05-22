Об этом сообщили в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Как проходит прощание с Мельником?

В Патриаршем соборе рассказали, что бренные останки Андрея Мельника и Софии Мельник (Федак) в Киеве встречают преосвященный владыка Иосиф Милян и духовенство собора.

Прощание с государственником и его женой продлится 22 и 23 мая. Приобщиться к церемонии могут все желающие.

Как пишет OBOZ.UA, 23 мая в 15:00 запланировано центральное заупокойное Богослужение и чин похорон с участием государственных деятелей и представителей власти.

Андрей Мельник (1890 – 1964) – украинский военный и политический деятель. Один из соратников Евгения Коновальца, соучредитель Украинской военной организации и организатор формирования Сечевых стрельцов в Киеве. С 1938 по 1964 годы был во главе Организации украинских националистов (ОУН).

На следующий день, 24 мая, в 07:00 гробы перевезут на Национальное военное мемориальное кладбище в Киеве для перезахоронения в Пантеоне выдающихся украинцев.

Пантеон выдающихся украинцев: что известно?

Пантеон выдающихся украинцев – это инициатива по возвращению в Украину для перезахоронения исторических фигур, которые сыграли выдающуюся роль в создании государства и формировании национального сознания. Украина стремится вернуть их останки из разных стран Америки и Европы.

О начале создания Пантеона ранее сообщал президент Владимир Зеленский. Процесс начался с возвращения останков полковника Андрея Мельника и его жены из Люксембурга. Также власти готовят решение о перезахоронении других исторических фигур, в частности Евгения Коновальца.