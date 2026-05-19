Об этом 19 мая в своем телеграмм-канале проинформировал президент Владимир Зеленский.

Актуально Началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев, – Зеленский

Что известно о процессе перезахоронения украинских деятелей?

Выдающихся деятелей, которые в разные периоды боролись за независимость государства, но в силу исторических обстоятельств были похоронены за пределами страны, возвращают в Украину и проводят перезахоронения.

Глава государства подчеркнул, что речь идет о фигурах разных поколений, которые отстаивали украинскую государственность и нашли последний покой в странах Европы и Америки. Стоит отметить, что это важные фигуры украинской истории ХХ века. Также прорабатываются решения по возвращению других исторических деятелей, в частности Евгения Конвальца.

Украинский народ заслуживает свою историческую память, и эту настоящую память мы укрепляем,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним! Еще в апреле президент объявил старт работы над созданием Пантеона выдающихся украинцев. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов тогда отметил, что украинские герои должны быть должным образом почтены и получить заслуженное уважение именно на родине. По его словам, реализация такого проекта является сложным и масштабным процессом, который требует совместной работы государства и общества.

Со своей стороны, заместитель руководителя ОП Ирина Верещук сообщила, что вместе с государственными структурами Украины и украинской общиной в Люксембурге происходит церемония возвращения останков супругов Мельников.

По ее словам, это должно стать первым этапом создания Национального пантеона героев – места чествования украинцев, которые в разные исторические периоды боролись за независимость государства. Она также подчеркнула, что возвращение таких фигур укрепляет национальную память и напоминает о людях, которые отстаивали идею украинской государственности задолго до сегодняшнего дня.

Церемония эксгумации праха Андрея Мельника в Люксембурге

Где перезахоронят останки Мельника?

Останки проводника ОУН Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник планируют торжественно перезахоронить 24 мая на Национальное военное мемориальное кладбище в Пантеоне выдающихся украинцев. Перед этим, 22 – 23 мая, в Патриаршем соборе Воскресения Христова состоятся заупокойные богослужения после прибытия останков из Люксембурга.

Божественные литургии и панихиды запланированы на утро 23 и 24 мая, а чин парастаса – на 22 мая. Центральное заупокойное богослужение с участием архиереев, мирян и представителей власти должно пройти 23 мая.

Уже утром 24 мая гробы перевезут на территорию мемориального кладбища для торжественного перезахоронения с воинскими почестями. Перезахоронение состоится в соответствии с решением правительства после эксгумации останков с кладбища Бонвуа в Люксембурге.

Чем прославился Андрей Мельник?

Андрей Мельник – украинский военный и политический деятель, один из ближайших соратников Евгения Коновальца, соучредитель Украинской военной организации и организатор формирования Сечевых стрельцов в Киеве.

В 1938 – 1964 годах он возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН). Его жена София Федак-Мельник стала важной опорой для мужа еще в период польского заключения – она поддерживала его на протяжении всех лет пребывания в тюрьме, а после освобождения они поженились.



Андрей Мельник – важная фигура периода Украинской революции / Фото из Википедии

Во время Второй мировой войны Андрей Мельник находился в Германии, откуда координировал деятельность ОУН. Из-за конфликтов с нацистскими властями некоторое время находился под домашним арестом, а позже был заключен в концлагерь Заксенхаузен.

После войны поселился в Люксембурге, где работал над объединением украинской эмиграции и продвигал идею создания Всемирного конгресса украинцев, которую реализовали уже после его смерти в 1964 году.