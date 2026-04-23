Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Що відомо про початок створення Пантеону?
Президент повідомив, що провів нараду щодо стратегічних питань української політики пам’яті та вшанування національних героїв.
Зеленський повідомив, що в Україні планують повернути історичних постатей, які відіграли ключову роль у формуванні національної свідомості та державності.
Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь,
– заявив президент.
Керівника Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що герої України мають здобути належну славу та повагу на рідній землі.
За його словами, створення Пантеону видатних українців є складним завданням, яке потребує участі державних структур і суспільства, а його мета полягає у вшануванні борців за свободу України.
Україна відправила військових на зустріч у Лондон, організовану Великою Британією і Францією, для обговорення розблокування Ормузької протоки. Зеленський зазначив, що його країна поділилася досвідом забезпечення безпеки в Чорному морі.
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відновлення переговорів із Росією у будь-який момент і в будь-якому форматі.
Київ готовий до переговорів у будь-якій країні, окрім Росії та Білорусі, й сподівається на повернення до тристоронніх зустрічей.