Про це президент України сказав у розмові із журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав президент стосовно мирних переговорів?

Володимир Зеленський зазначив, що питання відновлення мирних переговорів, а також їхнього формату та часу залежать не від України. Адже наша держава готова до будь-якого формату, в будь-який момент.

Український лідер також назвав пріоритетні місця, де міг би відбутися новий раунд переговорів.

В принципі, пріоритетні країни ми з вами знаємо. Там вже проводились зустрічі, Туреччина відкрита, Близький Схід поки що там. Думаю, що для всіх безпечно,

– сказав Зеленський.